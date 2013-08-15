أنصار مرسي يطلقون قذيفتي «هاون» على مركز شرطة «ساحل سليم» بأسيوط

أطلق عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قذيفتين من مدفع هاون على مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مساء الأربعاء، في محاولة لاقتحامه، مما أسفر عن هدم واجهة المركز والسور الخاص به. وقالت مصادر عسكرية إن سيارات مجنزرة ومصفحة تابعة للقوات المسلحة في طريقها إلى مركز الشرطة وسط تبادل كثيف لإطلاق النيران بالأسلحة الآلية بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول. وأضافت المصادر أنه تم تحديد المكان الذي أطلقت منه القذيفتين، وهو قرية «بويط» بشرق النيل، وجاري إرسال تعزيزات عسكرية وشرطية، وأفادت المصادر بأن هناك إصابات بين صفوت قوات الأمن لم يتم حصرها بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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