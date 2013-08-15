الانتهاء من دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق خلال أسبوعين

وجه مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بصفته نائبا لرئيس لجنة البنية التحتية في إمارة دبي، بسرعة الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق، الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق مع الجهات الخدمية ومزودي الخدمة في الإمارة ومن المتوقع الانتهاء من الملاحظات على الدليل في غضون اسبوعين، حيث ينظم الدليل توزيع خدمات البنية التحتية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً.

جاء ذلك خلال ترؤس الطاير، صباح أمس في المبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات الاجتماع الثالث للجنة تنسيق الخدمات في دبي لعام 2013 والذي ضم أعضاءً وممثلين عن الهيئات والدوائر والمؤسسات الخدمية ومزودي الخدمة في الإمارة.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي ومندوبي الهيئات والدوائر والمؤسسات الخدمية في إمارة دبي منها بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتكاملة (دو) وهيئة دبي للتجهيزات و(إمباور) لحلول الطاقة بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات.

توزيع الخدمات

وأشار الطاير إلى أن مشروع النظام الجديد لشهادات عدم الممانعة الالكتروني للأعمال ضمن حرم الطريق، الذي يتم من خلاله استلام واصدار الموافقات الخاصة بطلبات أعمال مشاريع البنية التحتية ضمن حرم الطريق أو ما يؤثر فيه، يتسم بالمرونة والبساطة وبقدرة تقنية عالية تتناسب وطبيعة طلبات شهادات عدم الممانعة، حيث يتم إحالة جميع الطلبات عبر النظام تلقائياً إلى الجهات الخدمية المعنية للمعالجة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق جداول زمنية مدروسة تم الأخذ بعين الاعتبار فيها بتقصير المدة الزمنية لإنجاز المعاملات.

واستعرض أهم المشاريع، التي ستُنفّذ في الفترة المستقبلية القادمة، كما أكد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ مختلف المشاريع.

وأكد الطاير حرص الهيئات والدوائر والمؤسسات الخدمية في إمارة دبي على تقديم باقات خدماتها للجمهور والمتعاملين من مختلف شرائح المجتمع بشفافية واضحة وجودة عالية تتوافق وأرقى المعايير العالمية مما وضع الإمارة في مقدمة مدن العالم في مجال تقديم الخدمات للسكان والزائرين والسياح ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.

عرض مرئي

وتخلّل اللقاء عرض مرئي قدمته المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة تنسيق الخدمات في امارة دبي، ورئيس لجنة الخطة الخمسية لمشاريع البنية التحتية في الإمارة، وتضمن العرض المرئي بيانا للخطة الخمسية لمشاريع البنية التحتية التي تشمل مشاريع الشبكات الرئيسية لكل من الشوارع والطرق والصرف الصحي والري وشبكات المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات وأنظمة التبريد المركزية بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي.

وتناولت المهندسة ميثاء بن عدي عددا من المحاور المهمة في عرضها المرئي حول سير العمل في لجنة تنسيق الخدمات في إمارة دبي منها القرارات الإدارية والمهام الرئيسية وإحصائيات تتعلق بعمل اللجنة ومتابعة التوصيات وأهم الإنجازات وأهم الملاحظات على سير عمل اللجنة.

ومن بين أبرز الإحصائيات، التي استعرضتها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات تطور نسبة إغلاق التوصيات، التي اتخذتها لجنة تنسيق الخدمات في إمارة دبي منذ العام 2010 وحتى الوقت الحالي من العام 2013 حيث سجلت هذه التوصيات نسبة إغلاق بلغت (92%) في العام 2010 وارتفعت في نهاية العام 2011 إلى (95%)، وبلغت نسبة إغلاق التوصيات في العام 2012 (100%). أما نسبة إغلاقها حتى الوقت الراهن من العام الحالي، فقد سجلت (88%).