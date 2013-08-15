1200 طالب يشاركون في معسكر التكنولوجيا الصيفي

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن قبول 1200 من الطلبة المواطنين للمشاركة في فعاليات معسكر التكنولوجيا الصيفي الذي ينظمه المركز ضمن برنامج"مهارات للحياة" وذلك بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومهارات الإمارات، خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، تحت شعار "طور مهاراتك وحقق ذاتك " بمشاركة 23 مؤسسة تعليمية متخصصة وعليا بمختلف إمارات الدولة، ويستمر التسجيل بالنسبة للمواطنين حتى السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

فرصة

وقال مبارك الشامسي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن تمديد فترة التسجيل من أجل إتاحة الفرصة أمام المزيد من الطلبة المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج الثري الذي يعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني لـ"2000" طالب وطالبة، في مجالات متنوعة منها صيانة الطائرات، ومهارات اللغة الانجليزية، وتصميم مواقع الإنترنت والأزياء والمجوهرات، والتصميم الجرافيكي، وتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر، والعلوم الصحية، وميكانيكا السيارات، والرسوم المتحركة بالكمبيوتر وغيرها من الأنشطة الرياضية والتكنولوجية.

مؤكدا أن مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني قد وفر كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق كامل أهداف هذا البرنامج المتميز والشامل والذي يعد نموذجا يحتذى في البرامج التربوية والتقنية التي تصب في مصلحة الطلبة ومنظومة التعليم التقني بالدولة، لافتا الى أن البرنامج يشكل نقلة نوعية جديدة يتم من خلالها العمل على اكتشاف المواهب المبدعة لدى أبناء الوطن من الطلاب والطالبات.

البيارق

وأوضح الشامسي أن المعسكر يتضمن برنامج "البيارق" الذي يعمل على تنمية المهارات القيادية للطلبة وذلك بجميع المؤسسات التي ستٌنفذ البرنامج، حيث سيتم من خلاله العمل على بناء الشخصية القيادية المبدعة للطلبة من خلال غرس المعايير المجتمعية السليمة التي تمكنهم من بناء علاقات اجتماعية ناجحة والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً الى أن المعسكر سيركز خلال دورته الحالية على تنمية مهارات الطلبة في التصميمات الهندسية والرقائق الإلكترونية، وتكنولوجيا الحاسوب،وعلوم الطيران، والعلوم الصحية، إضافة الى الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والمهارات القيادية.

من جهتها قالت هنادي السويدي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج مدير معهد الشارقة للعلوم والتكنولوجيا التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن الاشتراك في البرنامج مفتوح بالمجان أمام جميع الطلاب والطالبات المواطنين من الصف السادس وحتى الثاني عشر بكافة مدارس الدولة.

حيث يمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل عبر الموقع الالكتروني"، أو بالتسجيل المباشر في أي من المؤسسات ال32 المشاركة وهي كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي والعين، وبوليتكنك أبوظبي في كل من أبوظبي والعين، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية بأفرعها السبعة إضافة الى مدرسة الحصن العلمية في جزيرة دلما، ومعهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الريف للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا، ومركز الشهامة للتعلم والتطوير المهني، والمدارس الثانوية الفنية للبنين والبنات في كل من عجمان والعين.