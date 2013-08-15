معرض «آيسنار أبوظبي 2014» يستقطب الشركات المحلية والعالمية

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014"، عن مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المنطقة والعالم؛ في المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "ريد للمعارض"، خلال الفترة بين 1 و3 أبريل من العام المقبل.

وقال اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة: إن "آيسنار أبوظبي 2014"، يعدّ المنصة التي تغطي بشكل متكامل شؤون الأمن وقضايا السلامة تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن قائمة الشركات، التي أكدت مشاركتها في المعرض، تضم نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بما في ذلك، شركة توازن، وانترناشونال جولدين جروب، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات "أدفانس انتيجريتتد سيستمز"، وشركة إم بي 3 أنترناشونال، وموتورولا سيليوشنز، وشركة سميث ديتيكشن، ومجموعة "ثاليس" الرائدة على الصعيد العالمي في مجال التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بمجالات الدفاع والأمن والفضاء والنقل.

أجنحة متخصصة

وأضاف: تشتمل الدورة المقبلة أجنحة متخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، وأمن المعلومات، وأمن المرافق الحيوية، كما تستضيف معرضين متخصصين مصاحبين؛ هما معرض مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ "الشرق الأوسط"، ومعرض السلامة والصحة المهنية "الشرق الأوسط"، وسيشهد "آيسنار أبوظبي 2014" أيضاً تنظيم مؤتمر رفيع المستوى هو المؤتمر الدولي للتحديات الأمنية، وذلك بتاريخ 31 مارس 2014.

ولفت إلى أن سوق المنتجات الأمنية يشهد تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في ظل النمو المستمر على الطلب للمنتجات المتخصصة، موضحا أن التطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة تحتم على الجهات المعنية مواكبة العصر عبر الاطلاع على أحدث الحلول المطروحة حول العالم.

وتابع: "إننا نطمح لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة سواء على مستوى دول المنطقة أو العالم أجمع. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 400 عارض من ما يزيد على 25 دولة، فضلاً عن 15 ألف زائر بمن فيهم أهم المختصين في مجال الأمن والاستجابة للمخاطر من المنطقة والعالم، للمشاركة في الحدث والتعرف على أحدث الإضافات التي ستشملها الدورة القادمة.