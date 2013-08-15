346 ألف فحص لطالبي الإقامة وتجديدها في أبوظبي

قالت الدكتورة فريدة الحوسني رئيس قسم الأمراض المعدية في هيئة الصحة إن مراكز الفحص والطب الوقائي في إمارة أبوظبي أجرت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 345 ألفا و960 فحصاً للياقة الصحية للمتقدمين للحصول على تأشيرة الإقامة أو تجديدها، منها 280 ألفا و429 ذكورا و65 ألفا و138 إناثا، كما بلغ عدد المتقدمين للفحص للمرة الأولى 135 ألفا و138 شخصا فيما بلغ عدد المتقدمين لتجديد الإقامة 210 آلاف و822 شخصا.

يشار إلى أن العام الماضي سجل زيادة ملحوظة للمتقدمين للحصول على تأشيرة الإقامة أو تجديدها بلغت مليوناً و85 الف فحص، وذلك مقارنة بعام 2011 الذي سجل مليوناً و62 ألف فحص فيما سجل عام 2010 حوالي 938 ألف فحص.

وقالت الدكتور فريدة الحوسني لـ"البيان" إن الأمراض المعدية التي تخضع لفحص الإقامة بلغت 33 حالة مصابة بالإيدز بين المتقدمين لأول مرة و8 حالات بين المتقدمين للتجديد، وبلغت الحالات المكتشفة لالتهاب الكبد البائي 150 حالة منها 5 حالات تجديد إقامة، كما بلغت حالات السل الرئوي 88 حالة جديدة و 67 حالة للتجديد، وبلغت حالات الزهري 194 حالة وجميعها بين المتقدمين لتجديد الإقامة.

وتشير الإحصائيات إلى أن إمارة أبوظبي التي تضم أحد عشر مركزا للفحص الطبي تشمل أبوظبي العاصمة والمنطقة الغربية والشرقية وأن مركز الفحص في أبوظبي يستوعب سنويا ما يزيد على 368 ألف فحص، يليه مركز المصفح 273 ألف فحص ثم مركز مدينة العين 242 ألف فحص، فيما سجل مركزا المرفأ ودلما ما بين 1.5 و 3.3 ألف فحص.

وأشارت الإحصائيات الواردة في دورية الأمراض المعدية في أبوظبي إلى أن جملة تلك الأمراض خلال الربع الأول من عام 2013 بلغت 3 آلاف و479 إصابة بواقع ألف و484 إصابة بالجديري المائي، حيث شهد هذا المرض انخفاضا كبيرا مقارنة بالعامين الماضيين بعد إدخال التطعيم ضمن جدول التطعيمات لتلاميذ المدارس في إمارة أبوظبي.

كما سجلت الأمراض المنقولة عن الغذاء انخفاضا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث سجل 84 إصابة، والتهاب الكبد A) 48) إصابة والتهاب الكبد (B) 191 إصابة والتهاب الكبد (C)148 إصابة، فيما سجلت إصابات الملاريا الوافدة 221 إصابة وارتفعت لإصابات الحصبة بصورة ملحوظة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي حيث سجلت 18 حالة فيما سجل التهاب السحايا الجرثومية والبكتيرية 12 إصابة بالمناصفة، وسجلت حالات الحصبة الألمانية 5 حالات، وسجت السل الرئوي 86 إصابة و35 إصابة خارج الرئة، وسجلت حالات التيفويد 56 إصابة و203 إصابات بفيروس الروتا وحوالي 370 إصابة بالأمراض الأخرى المعدية.