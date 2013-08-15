عمار النعيمي يدعم مشروع إفطار صائم بـ1.1 مليون درهم

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي دعماً بقيمة مليون و150 ألف درهم لمشروع افطار الصائم والذي نظمته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على مدار شهر رمضان الكريم.

وأفادت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة بأن المؤسسة نفذت مشروع افطار صائم في شهر رمضان لعدد 10 مساجد، هي مسجد الشيخ حميد ومسجد الشيخ راشد ومسجد عبدالرحمن بن عوف ومسجد عبدالله بن جابر ومسجد حميد بن عبدالعزيز ومسجد الصلاح ومسجد خلفان بن عبدالله ومسجد البلدية ومسجد عمر بن الخطاب والسكن الداخلي لطلبة جامعة عجمان.. وذكرت الشيخة عزة النعيمي بأن المشروع قدم 5000 وجبة افطار يوميا للمساجد وعلى امتداد شهر رمضان المبارك.

كما أكدت الشيخة عزة النعيمي حرص إدارة المؤسسة من التأكد من توافر شروط الصحة والنظافة من خلال تعاقدها مع المطاعم والمطابخ الشعبية مما تتوافر فيها تلك الشروط مع المتابعة اليومية من قبل مشرفين لهذا المشروع وإعداد تقارير يومية تعرض على إدارة المؤسسة لدراستها وتذليل العقبات لضمان سير المشروع بصورة حسنة.

وثمنت جهود المتطوعين من المشرفين على المساجد وتجهيز الوجبات وتنظيمها للمستفيدين لتناولها بسهولة وقت الاذان وثمنت جهود المتطوعين لخدمة المساجد وذكرت بان اعداد المتطوعين لخدمة المساجد بلغ 70 متطوعا وانه زاد عددهم عما كان عليه في الاعوام السابقة.