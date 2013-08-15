شرطة دبي تواكب المستجدات التقنية

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، على حرص شرطة دبي على مواكبة آخر المستجدات التقنية وإدخال التكنولوجيات الحديثة التي تساهم في تطوير العمل الشرطي، مما يعود بالنفع على المجتمع، وأمنه واستقراره. جاء ذلك خلال إطلاعه على العرض الإلكتروني لنظارات غوغل الذكية، بحضور العميد المهندس كامل بطي السويدي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والمقدم الدكتور أحمد بن صبيح مدير مركز إعداد التطبيقات الافتراضية.

وأوضح المزينة أن شرطة دبي قامت بعدد من المبادرات التي تعزز هذا التوجه في مجال الخدمات الذكية المبتكرة لخدمة المجتمع والتحول إلى الحكومة الذكية عبر إنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية التي باتت تنتشر بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذا يعد النهج الأصيل الذي سارت عليه الحكومة من أجل تيسير الحياة على أفراد الجمهور ورفع مستوى الخدمة المقدمة عبر كبسة زر من متلقيها في أي مكان وأي زمان دون أن تقتصر على فئة دون أخرى، إرساءً لمبادئها العليا في حق المساواة بالحصول على الخدمة.

تطبيقات شرطية

واستمع المزينة لشرح قدمه المقدم الدكتور أحمد بن صبيح عن مميزات النظارة، واستخداماتها، بالإضافة إلى التطبيقات الشرطية المتعلقة بخدمة المجتمع، والتواصل مع أفراده، بما يتماشى من توجهات الحكومة في مجال الحكومة الذكية.

وتعد نظارة غوغل من أحدث الثورات التكنولوجية الحديثة، وهي عبارة عن نظارة يمكن ارتداؤها كأي نظارة عادية لكنها لا تمتلك عدسات، وتحتوي بداخلها من الأجزاء ما يجعلها أشبه بجهاز كمبيوتر متنقل "معالج وذاكرة واتصال لاسلكي" تعتمد على تقنية الواقع المُعزز لإظهار المعلومات في الزاوية اليمنى العليا لعين المستخدم، وتعتمد على مجموعة من التقنيات الأخرى التي طورتها غوغل منذ تأسيسها وحتى الآن، مثل طلب المعلومة والحصول عليها بشكل فوري وتقنية التعرف إلى الصور التي طرحتها غوغل سابقا في تطبيق Google Goggles، والأوامر الصوتية، وخرائط غوغل، وغير ذلك من التقنيات التي تعمل جنبا إلى جنب وبشكل مدروس.