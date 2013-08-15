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سيف بن زايد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان رحمة المسعود

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سيف بن زايد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان رحمة المسعود سيف بن زايد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان رحمة المسعود

أدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عصر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله، رحمة محمد المسعود المحيربي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

كما أدى الصلاة التي اقيمت في مسجد سلطان بن زايد بمنطقة البطين بأبو ظبي، وشارك في تشييع الفقيد إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وسماحة المستشار علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة، وذوو الفقيد، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، التعازي والمواساة لذوي الفقيد.. داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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