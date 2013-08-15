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“صحة” القليوبية : استقبلنا 3 جثث و15 مصاباً بأحداث رابعة والنهضة

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“صحة” القليوبية : استقبلنا 3 جثث و15 مصاباً بأحداث رابعة والنهضة “صحة” القليوبية : استقبلنا 3 جثث و15 مصاباً بأحداث رابعة والنهضة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن مستشفيات المحافظة استقبلت 3 جثث و15 مصابا في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة التي جرت صباح اليوم الأربعاء .

وقال الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم نقلهما بواسطة إسعاف القاهرة إلى مستشفي بهتيم والخانكة ،وهما “أحمد ابراهيم عبد الحميد” مصابا بطلق نارى بالرأس و”اشرف عبد الكريم” مصابا بطلق نارى بالعين ،مشيرا إلى ان مستشفى قليوب المركزى استقبلت جثة لمواطن  ”ماجد محمد توفيق” من شبين الكوم لقى مصرعه فى واقعة ضبط الاهالى بقليوب لسيارة بها بعض الاشخاص وبحوذتهم اسلحة اثناء توجههم لرابعة العدوية لمواجهة قوات الامن خلال فض الاعتصام ، مشيرا الى ان القتيل حاول الهرب من الاهالى والاختفاء فى احد المبانى وعندما حاصره الاهالى القى بنفسه من ارتفاع عالى فأصيب بكسر بالعمود الفقرى ونزيف داخلى وتوفى أثناء إسعافه .

وأضاف عبد ربه أن مستشفيات المحافظة استقبلت 15 مصابا بينهم إصابة لمجند يدعى مينا محروس من مركز الخانكة وتم نقله لمستشفى الشرطة، مشيرا إلى أن باقى المصابين معظمهم من الخانكة وطوخ، وأصيبوا خلال مناوشات مع الأهالى والأمن فى وقائع إحباط محاولات قطع الطرق بطوخ والدائرى وأبو زعبل .

وأوضح ان واقعة تبادل اطلاق النار بالقرب من السجن العسكرى بابو زعبل لم ينتج عنها اى اصابات او خسائر فى الارواح بين الشرطة والمهاجمين للسجن من اعضاء جماعة الاخوان .

وأعلن وكيل وزارة الصحة استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة وقال أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وإلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بالقليوبية مع توفير كل التخصصات بالمستشفيات.ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق التجمعات بالمحافظة للتدخل فى أى حالة طارئة.

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