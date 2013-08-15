طب المنوفية يدين اقتحام المنشأت الحكومية من أنصار مرسي

أصدر اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة المنوفية بيانا أدان فيه ماحدث اليوم من فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية بالقوة والاعتداء على المواطنين وسفك دماء الأبرياء لم يكن لهم ذنب سوى تغرير البعض بهم .

ووجاء نص البيان “يدين اتحاد طلاب طب المنوفية ما تم اليوم من مجازر تعدت واخترقت كافة القوانين الانسانية غير مبالية بحرقة الدم واهدار الدم المصرى معبرة عن انتهاك صارخ لكافة حقوق المصريين وحرياهم من قبل قوات الشرطة والجيش”.

وأضاف البيان “كما ندين كافة أشكال العنف والهجوم على مؤسسات الدولة ودور العبادة من مساجد أو كنائس أو غيرها من المؤسسات ” .

وأكد البيان أن الاتحاد لا ينسى دعم زميلهم اسلام خلاف الطالب بالفرقة الخامسة والمعتقل منذ أحداث رمسيس ونقدم كامل الدعم القانونى له ونرفض اى اجراء استثنائى ضدة .