وكيل "الصحة" بالقليوبية: مستشفيات المحافظة استقبلت 3 جثث منها 2 تم نقلهما من "رابعة"

و15 مصابا حصيلة الإصابات خلال أحداث إحباط محاولات "الإخوان" قطع الطرق بينهم مجند شرطة

كتب : حسن صالح منذ 27 دقيقة

أعلن الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت 3 جثث فقط لقتلى بسبب الأحداث الجارية من بينهم جثتان لقيتا مصرعهما خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وتم نقلهم بواسطة إسعاف القاهرة إلى مستشفيات بهتيم والخانكة لشخصين هما أحمد إبراهيم عبدالحميد، مصابا بطلق نارس بالرأس، وأشرف عبدالكريم، مصابا بطلق ناري بالعين، فيما استقبلت مستشفى قليوب المركزي جثة لمواطن يدعى ماجد محمد توفيق من شبين الكوم، لقي مصرعه في واقعة ضبط الأهالي بقليوب لسيارة بها بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة أثناء توجههم لرابعة العدوية لمواجهة قوات الأمن خلال فض الاعتصام.

وأشار عبد ربه، إلى أن القتيل حاول الهرب من الأهالي والاختفاء في أحد المباني وعندما حاصره الأهالي ألقى بنفسه من ارتفاع عالٍ فأُصيب بكسر بالعمود الفقري ونزيف داخلي وتوفي أثناء إسعافه.

وأضاف عبد ربه، أن مستشفيات المحافظة استقبلت 15 مصابا بينهم إصابة لمجند يدعى مينا محروس من مركز الخانكة، وتم نقله لمستشفى الشرطة، مشيرا إلى أن باقي المصابين معظمهم من الخانكة وطوخ، وأُصيبوا خلال مناوشات مع الأهالي والأمن في وقائع إحباط محاولات قطع الطرق بطوخ والدائري وأبو زعبل.

وأوضح أن واقعة تبادل إطلاق النار بالقرب من السجن العسكري بأبو زعبل لم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين الشرطة والمهاجمين للسجن من أعضاء جماعة الإخوان.

وأعلن وكيل وزارة الصحة، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن المحافظة، وقال إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وإلغاء جميع الإجازات ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بالقليوبية مع توفير كل التخصصات بالمستشفيات، ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق التجمعات بالمحافظة للتدخل في أي حالة طارئة.

وقال وكيل الصحة إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير الدم بـ22 مستشفى منها 17 مستشفى تابعين للمديرية و5 مستشفيات نوعية منها بنها التعليمي ومستشفى جامعة بنها و2 مستشفى تأمين صحي ومستشفى الأطفال التخصصي و2 رمد و2 حميات وواحدة صدر، وأضاف أنه تم وضع خطط للتنسيق مع الجامعة وباقي المستشفيات، وأنه تم الدفع بـ87 سيارة إسعاف تحسبا لأي طوارئ، وأكد أنه تم إلزام مديري الطوارئ والمستشفيات ونوابهم بالتواجد خلال 24 ساعة متواصلة.