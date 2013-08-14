التيار الشعبي بالإسماعيلية يتقدم بالعزاء للشرطة والجيش في شهدائهم

كتب : إنجي هيبة منذ 16 دقيقة

تقدم التيار الشعبي بالإسماعيلية بخالص العزاء لأهالي شهداء الشرطة والجيش اللذين كان لهم الفضل في تخليص مصر والمصريين من العصابة الإخوانية الإجرامية، معتبرا اليوم هو عيد جديدا للشرطة المصرية.

وطالب التيار الشعبي بالإسماعيلية البدء فورا في إجراءات حظر جماعة الإخوان المسلمين وتجريم الانضمام إليها، وتأميم أموال الجماعة والقيادات، وحل حزب الحربة والعدالة والنور وكل الأحزاب التي قامت على أساس ديني، وسرعة القبض على قيادات الجماعة الإرهابية في كل مدن ومحافظات مصر.

ودعى التيار كل أهل الإسماعيلية وثوار المدينه الأحرار البدء في تشكيل لجانا شعبية للمساعدة لحفظ الأمن.