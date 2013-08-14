مجاهد يوضح لماذا خاض المنتخب مباراة أوغندا وسط الأحداث

أوضح عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الكرة لماذا خاض المنتخب مباراة أوغندا رغم الأحداث السياسية في مصر.

وخاض المنتخب مباراة ودية أمام أوغندا عصر الثلاثاء في الجونة فاز فيها بثلاثية دون رد.

وقال مجاهد لـFilGoal.com "نأسف بالطبع لما يحدث في مصر من أحداث دموية، ولكن كان ضروريا أن نخوض المباراة".

وتابع "المباراة كان لابد من إقامتها لأن فريق أوغندا وصل إلى مصر ولا يمكن أن نخبره بإلغاء المباراة قبلها بساعات".

وأكمل "كما أن المنتخب كان بحاجة ماسة لخوض المباراة لأنها آخر فرصة لتحسين لترتيبه في تصنيف الفيفا قبل قرعة الجولة النهائية لكأس العالم".

ويحتاج المنتخب المصري للقفز مركزين في تصنيف الفيفا الشهري ليضمن أن يصنف كمرتبة أولى في القرعة التي ستجرى الشهر المقبل.