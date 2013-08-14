بروما قد ينتقل إلى ريال مدريد

لشبونة (إفي) - أكدت تقارير صحفية اهتمام ريال مدريد بضم جناح سبورتنج لشبونة البرتغالي بروما، حسبما ذكر وكيل اللاعب بيبيانو جوميز.

وكانت أندية أيندهوفن وجالاتا سراي قد أعربت عن رغبتها في ضم اللاعب الشاب (18 عاما)، والذي خرج من مدرسة لشبونة التي أخرجت النجم كريستيانو رونالدو ولويس فيجو.

ولم يتلق اللاعب حتى الآن عروضا من أكبر فرق البرتغال حتى الآن، مثل بنفيكا وبورتو، إلا أن وكيل اللاعب لم يستبعد بقائه في الدوري البرتغالي.

وأشار جوميز إلى أن الفريق سيدرس أي عروض ستقدم من الجانب الرياضي والاقتصادي على حد سواء.

يذكر أن بروما كان أحد نجوم المنتخب البرتغالي تحت 20 عاما، في كأس العالم الماضية والتي أقيمت في تركيا.