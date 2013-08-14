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ديبكا الاسرائيلي: الإخوان” يستنجدون بالغرب بتقارير مبالغ فيها ويسعون لإسقاط الجيش

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ديبكا الاسرائيلي: الإخوان” يستنجدون بالغرب بتقارير مبالغ فيها ويسعون لإسقاط الجيش ديبكا الاسرائيلي: الإخوان” يستنجدون بالغرب بتقارير مبالغ فيها ويسعون لإسقاط الجيش

قال موقع “ديبكا” الإسرائيلي إنه مر وقت قصير بين إعلان الرئيس المؤقت المصري “عدلي منصور” الطوارئ لمدة شهر، وبين تكليفه للجيش بمساعدة الداخلية موضحًا أنه أمر وزير الدفاع “عبد الفتاح ” بالتحرك في المحافظات الكبيرة حيث إعلان حظر التجوال في أنحاء البلاد.

وذكر الموقع، أن الإخوان المسلمين استنجدوا بالغرب من أجل مساعدتهم، حيث أصدروا تقارير مبالغ فيها عن إطلاق النار من جانب الجيش المصري، واستخدام أسلحة ثقيلة، وأكد الموقع على أن هذه التقارير ليس لها أي أساس.

وأضاف الموقع، أن الإخوان المسلمين بالغوا في أعداد القتلى حيث وصل إدعائهم إلى 2200 قتيل، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية أن عدد القتلى 28 قتيل، 25 بمحافظة المنيا، وقتيل واحد في كلًا من الإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف.

كما توقعت مصادر ديبكا العسكرية في الشرق الأوسط، أن المواجهات بين الجيش المصري والإخوان ستستمر عدة أيام أخرى.

وقال الموقع أن الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” لدية خطة محكمة ومنظمة للقضاء على الإخوان المسلمين كقوة سياسية في وإعلانها جماعة محظورة، وإجراء انتخابات رئاسية خالية من الإخوان، كما أوضح أن للإخوان أيضًا خطة لإسقاط السيسي عن طريق الجماعات الإرهابية التابعة لها.

فيما أكد الموقع، أن إمكانية تدخل الغرب محدود جدًا لأن السيسي غير مستعد بأن يسمع لطلبات وإقتراحات أمريكية، والتي ستكون بالطبع إعادة حكم الإخوان المسلمين للحكم، موضحًا أن السيسي لا يخاف من قطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر مستندًا على دول الخليج العربي وعلى رأسها .

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