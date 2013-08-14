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38 قتيلا و 202 مصاب حصيلة أحداث اليوم بالفيوم

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38 قتيلا و 202 مصاب حصيلة أحداث اليوم بالفيوم 38 قتيلا و 202 مصاب حصيلة أحداث اليوم بالفيوم

قال الدكتور مدحت محمد شكرى ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ،:” بأن عدد الذين لقوا مصرعهم خلال أحداث اليوم بالمحافظة وصل إلى 38 شخصا من بينهم ضابط شرطة و2 من قوات الأمن.

واشار إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 202 مصاب ،و تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات الفيوم العام وإبشواى وطامية وإطسا المركزى ، لافتا إلى أن أغلب المصابين يتواجدون فى مستشفى الفيوم العام،اذ أن مدينة الفيوم كان لها النصيب الأكبر من عمليات الاشتباكات التى جرت اليوم بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن .

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون علاجهم داخل المستشفيات أولا بأول ،مشيرا إلى أنه من بين الإصابات بعض الحالات الخطيرة .

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