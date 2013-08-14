أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

مطالبة نيابية بإجلاء الكويتيين من مصر

Google+ Print
مطالبة نيابية بإجلاء الكويتيين من مصر مطالبة نيابية بإجلاء الكويتيين من مصر

| كتب ناصر الفرحان |


> دعا النائب عبدالله التميمي الى إجلاء الكويتيين من ، مناشدا وزارة الخارجية سرعة التحرك «لحماية أبنائنا الطلبة والسياح الكويتيين بعد تسارع وتيرة الأحداث في مصر» داعيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى أن يشرف بنفسه على غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الكويتيين في مصر «الذين بات خروجهم من هناك ضرورة».
> من جهته، أكد مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل لـ «الراي» أن حركة الطيران الى مصر «طبيعية» بواقع 14 رحلة آتية و16 رحلة مغادرة ليوم (أمس).
> وأشار الزامل الى أن الأحداث في مصر لم تؤثر على حركة الطيران منها وإليها، كما لا يوجد أي تأخير في مواعيد الطيران، معلنا عن متابعة وتنسيق مع الطيران المدني المصري في مواكبة أي تطورات مستقبلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر