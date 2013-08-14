مطالبة نيابية بإجلاء الكويتيين من مصر

| كتب ناصر الفرحان |
> دعا النائب عبدالله التميمي الى إجلاء الكويتيين من مصر، مناشدا وزارة الخارجية سرعة التحرك «لحماية أبنائنا الطلبة والسياح الكويتيين بعد تسارع وتيرة الأحداث في مصر» داعيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى أن يشرف بنفسه على غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الكويتيين في مصر «الذين بات خروجهم من هناك ضرورة».
> من جهته، أكد مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل لـ «الراي» أن حركة الطيران الى مصر «طبيعية» بواقع 14 رحلة آتية و16 رحلة مغادرة ليوم (أمس).
> وأشار الزامل الى أن الأحداث في مصر لم تؤثر على حركة الطيران منها وإليها، كما لا يوجد أي تأخير في مواعيد الطيران، معلنا عن متابعة وتنسيق مع الطيران المدني المصري في مواكبة أي تطورات مستقبلية.