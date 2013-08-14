محمد العبدالله: معونات عاجلة إلى السودان لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار

كونا- قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله انه بناء على امر سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد، فقد قرر مجلس الوزراء ارسال معونات ومواد اغاثة عاجلة، لمساعدة المتضررين جراء السيول والامطار الغزيرة، التي تعرضت لها السودان مؤخرا.

> واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان القرار جاء تقديرا للظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق جراء السيول والامطار الغزيرة التي ضربت السودان وما ترتب عليها من خسائر كبيرة.

> وذكر ان مجلس الوزراء كلف بموجب هذا القرار جمعية الهلال الاحمر الكويتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بدولة الكويت بتأمين أيصال تلك المعونات بالسرعة الممكنة.