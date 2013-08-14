أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

محمد العبدالله: معونات عاجلة إلى السودان لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار

Google+ Print
محمد العبدالله: معونات عاجلة إلى السودان لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار محمد العبدالله: معونات عاجلة إلى السودان لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار
كونا- قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله انه بناء على امر سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد، فقد قرر مجلس الوزراء ارسال معونات ومواد اغاثة عاجلة، لمساعدة المتضررين جراء السيول والامطار الغزيرة، التي تعرضت لها السودان مؤخرا.
> واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان القرار جاء تقديرا للظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق جراء السيول والامطار الغزيرة التي ضربت السودان وما ترتب عليها من خسائر كبيرة.
> وذكر ان مجلس الوزراء كلف بموجب هذا القرار جمعية الهلال الاحمر الكويتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بدولة الكويت بتأمين أيصال تلك المعونات بالسرعة الممكنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية