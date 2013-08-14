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جبهة الإنقاذ تدين استقالة البرادعي وتؤكد أنها لن تؤثرعلى خارطة الطريق

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جبهة الإنقاذ تدين استقالة البرادعي وتؤكد أنها لن تؤثرعلى خارطة الطريق جبهة الإنقاذ تدين استقالة البرادعي وتؤكد أنها لن تؤثرعلى خارطة الطريق

أصدرت جبهة الإنقاذ بياناً تعلق فيه على استقالة الدكتور محمد  البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية .

وأشارت الجبهة في بيانها  أنها تلقت نبأ الاستقالة  بكثير من الأسف، وكنا نتصور، نظرا لعلاقته الوطيدة بالجبهة، أن يتشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار.

وأعلنت جبهة الإنقاذ أنها تقف بكل قوة وصلابة خلف السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدت الجبهة أن أية استقالة من لن تؤثر بأي حال من الأحوال على موقف الجبهة وعلى إصرارها على إنجاز خريطة الطريق في المواعيد المحددة وإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح .

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