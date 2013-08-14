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بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة والإخوان فى شوارع دمنهور

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بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة والإخوان فى شوارع دمنهور بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة والإخوان فى شوارع دمنهور

تجددت الاشتباكات، منذ قليل، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الشرطة بمحيط مبنى محافظة البحيرة بدمنهور، مما أدى إلى إصابة نحو30 شخص.

وقامت الأجهزة الأمنية بالدفع بقوات إضافية لمكافحة الشغب والآليات المدرعة لإحكام سيطرتها على مبنى المحافظة، وأطلقت وابلا من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما حول منطقة المحافظة الى ساحة حرب بين الطرفين استخدم فيها الأسلحة النارية وطلقات الخرطوش بالإضافة الى زجاجات المولتوف.

يذكر أن 7 أشخاص قد قتلوا وأصيب أكثر من 150 شخص حتى الآن فى الاشتباكات الدائرة بمدينتى دمنهور وحوش عيسى وقام أنصار جماعة الإخوان باقتحام مبنى محافظة البحيرة وقسم شرطة حوش عيسى واشعلوا النيران بهما.

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