حالة وفاة وإصابة 250 فى اشتباكات الإخوان ومعارضيهم بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم المظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد الخياط، وطافت عددا من الشوارع ووقفت أمام مديرية أمن كفر الشيخ، ومرت أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وألقى عدد من المتظاهرين الطوب على ديوان عام المحافظة، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة، وبدأت عمليات الكر والفر بين الإخوان وبين قوات الأمن أمام وبجوار ديوان عام المحافظة.

كما شهدت منطقة دوران النصر عمليات كر وفر بين القوى الثورية والإخوان المسلمين، واستخدم الطوب والخرطوش، وطاردت القوى الثورية، ومن وقف منهم الإخوان حتى شركة مياه الشرب، واحترقت دراجتان بخاريتان بدوران النصر، وأبرم مجهولون النار فيهما بعد إنزال سائقيهما بالقوة، وأطلقت الأعيرة النارية القوية بدوران النصر من قبل مجهولين. وامتدت الاشتباكات حتى شوارع وأحياء كفر الشيخ منها بدوران النصر وبشارع نبوى المهندس والخليفة المأمون وبحى ميت علوان.

وأغلق عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عند قرية سوق الثلاثاء، ومنعوا مرور السيارات وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات.

بدأت الاشتباكات بين المؤيدين للدكتور محمد مرسى ومعارضيهم بمدينة بلطيم أثناء وقفة احتجاجية أمام مسجد حسن الرفاعى، للتعبير عن رفض الإخوان ومناصريهم، لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأسفرت عن إصابة 4 إصابات متفرقة من الجانبين.

وألقت أجهزة الأمن بمحافظة كفرالشيخ، القبض على 20 شخصًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، عقب أحداث الاشتباكات التى وقعت بمدينة كفر الشيخ بمحيط مبنى المحافظة ومديرية الأمن ودوران النصر.

كما عثرت على بنادق خرطوش وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء، مع أنصار الإخوان، وتم التحفظ عليهم وعلى الأسلحة التى كانت بحوزتهم، وحجزهم بمعسكر قوات الأمن.

من ناحية أخرى ارتفع عدد المصابين فى الأحداث، التى مازالت مستمرة بمدينة كفرالشيخ، إلى أكثر من 250 شخصًا باختناقات بالغاز، وإصابة أكثر من 25 بطلقات خرطوش وأسلحة نارية، والرشق بالحجارة، بالإضافة إلى حالة وفاة وفاء أحمد الناغى من قرية الزعفران مركز الحامول بطلق نارى بالظهر، وهى من جماعة الإخوان المسلمين.

وتتحرك الآن قوات من الجيش والشرطة لفتح طريق بلطيم البرج والطرق الدولى الساحلى المتجهة للإسكندرية العمومى، وتأمين الطريق الدولى الذى أغلقه المنتمون لجماعة الإخوان ومناصريهم، ومنعوا مرور السيارات، وتتردد عن تحطيم عدد من السيارات.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ فى تصريحات صحفية أنه يطالب الإعلام بالوقوف بجانبه لأنه هم عيونى لمعرفة المشاكل، وأنه من يمن الطالع أن أبدأ عملى وقد فض الاعتصام، وأن حركة المحافظين أتت لنؤكد على دور الشرطة وهيبة الدولة، وأحيى ما تم اليوم، وعلى الجميع تحمل تبعات ما حدث، وكل شىء وله ثمن، وما حدث أقل نتيجة لما حدث.