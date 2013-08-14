حزب الله يبذل "جهودا" للإفراج عن الطيارين التركيين المخطوفين فى بيروت

أكد حزب الله اللبنانى أنه يبذل "جهودا" للإفراج عن الطيارين التركيين اللذين خطفا فى بيروت قبل أيام، وذلك فى تصريح لرئيس كتلة الحزب النيابية بعيد استقباله سفير أنقرة فى العاصمة اللبنانية الأربعاء.

وقال النائب محمد رعد بعيد استقباله السفير التركى اينان اوزلديز إن "الحزب مهتم بضرورة التوصل مع المعنيين إلى خاتمة جيدة تنهى قضية خطف الطيارين التركيين وقضية المخطوفين اللبنانيين فى إعزاز (فى شمال سوريا)"، مؤكدا "مواصلة جهوده مع أجهزة الدولة اللبنانية لهذه الغاية"، وذلك بحسب بيان وزعه مكتب العلاقات الإعلامية فى الحزب الشيعي.

وأعرب رعد بحسب البيان عن "أسف حزب الله وإدانته لكل إشكال الخطف التى تستهدف مدنيين فى كل مكان وزمان".

وكان الطيار مراد اكبينار ومساعده مراد اقجا خطفا فجر التاسع من أغسطس بعيد خروجهما من مطار بيروت الدولي، فى منطقة ذات غالبية شيعية يحظى فيه حزب الله بنفوذ واسع.

وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "زوار الإمام الرضا" عملية الخطف، مطالبة أنقرة بممارسة نفوذها على مجموعة سورية مسلحة للإفراج عن تسعة زوار لبنانيين شيعة تحتجزهم فى منطقة إعزاز منذ مايو2012.

واتهمت أطراف لبنانية معارضة لحزب الله، الحزب الشيعى بتوفير غطاء لعملية الخطف التى حذرت أنقرة من أنها قد تؤدى إلى "تداعيات سلبية" على العلاقات بين البلدين.