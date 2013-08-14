انطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية فى مدينة القدس

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع الأول في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بدأ مساء اليوم الأربعاء، في مدينة القدس.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلى، رفض ذكر اسمه، أن الاجتماع الأول من المفاوضات تم بحضور، المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن انديك ومساعده فرانك لوينستين.

ومثل الجانب الإسرائيلي في هذا اللقاء، وزيرة العدل الإسرائيلية ومسئولة المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى اسحق مولخو، في حين مثل الجانب الفلسطيني رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.