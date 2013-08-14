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"الصحة" في الإسماعيلية: 13 قتيلا وإصابة 82 حصيلة أحداث اليوم حتى الآن

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"الصحة" في الإسماعيلية: 13 قتيلا وإصابة 82 حصيلة أحداث اليوم حتى الآن "الصحة" في الإسماعيلية: 13 قتيلا وإصابة 82 حصيلة أحداث اليوم حتى الآن

كتب : إنجي هيبة الأربعاء 14-08-2013 19:15

قال الدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الأحداث الدامية التي بدأها أنصار جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم على مستوى المحافظة احتجاجا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 82 آخرين، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية حية وفرد خرطوش بنواح متفرقة من الجسم.

وأكد أن من بين القتلى والمصابين ما تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومنهم من تم نقله بواسطة الأهالي.

وأشار إلى أن الأعداد في تزايد نتيجة عدم توقف الاشتباكات إلى الآن، وإن حصيلة الاشتباكات المذكورة تمت في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة.

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