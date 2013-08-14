عمرو دياب يتفوّق على شيرين وغانم على اليوتيوب

احتلّت أغنية "الليلة" لعمرو دياب المركز الأوّل على موقع اليوتيوب، كأكثر الفيديوهات الموسيقيّة مشاهدة ومشاركة خلال الفترة الماضية.

وأغنية "الليلة" هي الأغنية الرئيسيّة في ألبوم الفنّان عمرو دياب الجديد الذي تمّ تحديد موعد صدوره في 22 أغسطس/آب الجاري. والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عمرو طنطاوي، فيما الألبوم من إنتاج "شركة روتانا".

أمّا المركز الثاني فقد احتلّته أغنية "مشاعر" لـ"شيرين"، وهي أغنية مسلسل "حكاية حياة" الذي تمّ عرضه خلال شهر رمضان الماضي؛ والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ومن ألحان محمد رحيم، فيما التوزيع لأحمد إبراهيم.

وفي المركز الثالث جاءت أغنية "بنت صعيديّة" لـ"دنيا سمير غانم"، والتي تمّ عرضها ضمن حلقات مسلسل "الكبير 3"، خلال شهر رمضان، حيث شاركها في أداء الأغنية الفنّان "سمير غانم".

والأغنية من كلمات أمير طعمية، ومن ألحان هشام جمال، ومن توزيع مادي، فيما المكساج لخالد سند، والإنتاج لشركة "روزناما ريكوردز".