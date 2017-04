The Smurfs 2 الأول عالمياً

بعد تعثره الأسبوع الماضي في الوصول الى المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي، تمكن فيلم The Smurfs 2 من احتلالها حيث حصد مبلغ 34.6 مليون دولار وذلك على حساب فيلم Pacific Rim الذي تراجع الى المرتبة الثانية مع 33 مليون دولار. وبقي فيلم The Wolverine في المرتبة الثالثة مع 18 مليون دولار، ودخل فيلم The Lone Ranger مباشرة في المرتبة الرابعة مع 14.5 مليون دولار، وعاد فيلم Now You See Me الى المرتبة الخامسة حيث سجّل 13.3 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Elysium مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 29.8 مليون دولار على شباك التذاكر، كما شهدت المرتبة الثانية والثالثة والرابعة دخول أربعة أفلام جديدة هي We’re The Millers و Planes و Percy Jackson: Sea Of Monsters فحصد الأول 26.4 مليون دولار والثاني 22.2 مليون دولار والثالث 14.4 مليون دولار، وتراجع فيلم 2 Guns من المرتبة الأولى الى الخامسة حيث جمع 11.2 مليون دولار.

شهد شباك التذاكر في الإمارات العربية المتحدة تغييراً جذرياً حيث دخلت خمسة أفلام جديدة في المراتب الخمسة الأول، فتفوّق فيلم Despicable Me 2 على The Smurfs 2 واحتلّ المرتبة الأولى حاصداً 92771 مشاهد بينما اكتفى الجزء الثاني من السنافر بالمرتبة الثانية حيث شاهده 78154 شخص. المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم Red 2 مع 61928 مشاهد، والمرتبة الرابعة احتلها فيلم Pacific Rim مع 53903 مشاهد. أما المرتبة الخامسة فهي لفيلم المغامرات The Lone Ranger مع 52313 مشاهد.

في لبنان المرتبة الأولى هي لفيلم The Smurfs 2 الذي شاهده 33357 شخص والمرتبة الثانية شهدت دخول فيلم Red 2 مع 22340 مشاهد، وتراجع فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 19205 شخص، ودخل فيلم The Lone Ranger في المرتبة الرابعة مع 11048 مشاهد وتراجع فيلم The Wolverine الى المرتبة الخامسة مع 5667 مشاهد.