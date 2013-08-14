النصر الإماراتي يقتنص مهاجم موناكو

تعاقد النصر الإماراتي مع إبراهيما توريه مهاجم موناكو الفرنسي ومنتخب السنغال، بحسب ما أكده النادي يوم الأربعاء.

توريه لعب مع موناكو في الدرجة الثانية الفرنسية خلال الموسم الماضي، وشارك في 52 مباراة وسجل 28 هدفا.

لكن مع صعود الفريق الثري إلى الدرجة الفرنسية الممتازة، دعم موناكو صفوفه بصفقات من العيار الثقيل كضم راداميل فالكاو من أتليتكو مدريد، وبالتالي وضع توريه في سوق الانتقالات.

وأتم النصر الصفقة كون اللاعب لديه خبرات في الكرة الخليجية إذ لعب لمدة عام مع نادي عجمان.

وكان توريه قد مثل عجمان في 10 مباريات وسجل 7 أهداف.