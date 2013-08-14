كأس السوبر السعودي.. بدون جوائز مالية

قرر اتحاد الكرة السعودي عدم توفير جوائز مالية لبطل أو وصيف كأس السوبر المحلي، والذي يقام بين الفتح واتحاد جدة في الـ17 من أغسطس الجاري.

وجاء ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة السعودي أن يذهب دخل المباراة لصندوق خيري، المسمى بصندوق الوفاء ولمنسوبي النشاط الاجتماعي بالكرة.

وأعلن البيان أن الفائز بكأس السوبر سيحصل فقط على الكأس الرمزية مع ميداليات ذهبية، في حين يجني الخاسر ميداليات فضية.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن القرار يأتي بخلاف المعتاد في المملكة والدول الخليجية، وقارن تقرير لها القرار الحالي بالإمارات.

وأكدت أن بطل السوبر الإماراتي سيحصل على جوائز مالية تفوق المليوني ريال سعودي.