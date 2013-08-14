الاتفاق يتصدر صفقات السعودية.. ويدعم بوكير بـ14 صفقة

ضم نادي الاتفاق السعودي هذا الصيف 14 صفقة لتغيير هيئة الفريق تحت قيادة المدير الفني الألماني ثيو بوكير.

مدرب الزمالك والإسماعيلي ومنتخب لبنان الأسبق طلب إجراءات صفقات كبيرة حتى يستطيع تحقيق أهداف النادي بحسب تقرير صحيفة الرياضة السعودية.

وجاء الاتفاق على رأس الأندية السعودية من حيث إبرام الصفقات هذا الصيف بحسب التقرير الذي جاء في صحيفة الرياضة يوم الأربعاء.

وتعاقد النادي مع لاعب الوسط الأردني ياسين البخيت من اليرموك والمهاجم السنغالي بابا ويجو من الوحدة الاماراتي ولاعب الوسط الروماني أوفيد نيكولاي والمدافع البرازيلي داني موريس.

كذلك ضم مهاجمه السابق محمد الراشد ولاعب وسط هجر توفيق بوحيمد، بجانب ظهير التعاون الأيمن سلطان اليامي والحارس عبد المجيد الثنيان من سدوس ولاعب وسط القادسية عايض السهيمي.

وجلب ياسر القحطاني من نادي المصيف ومهاجم الوحدة اسلام سراج، وظهير النجمة الأيسر ابراهيم المطيري ولاعب وسط الرائد علي عطيف ومدافع الخليج حسن الطريدي.

وكان الاتفاق قد حل سادسا في جدول الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.