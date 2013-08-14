المرزوقى: الوضع فى مصر يؤكد ضرورة الحوار فى تونس

رأى الرئيس التونسى المنصف المرزوقى الأربعاء، أن الأحداث التى تجرى فى مصر تؤكد أن على القوى السياسية التونسية تكثيف الحوار الوطنى للخروج من الأزمة السياسية العميقة الناجمة عن اغتيال احد المسئولين المعارضين.

وقالت الرئاسة فى بيان إن "ما يجرى فى مصر يدعومختلف الأطراف السياسية فى تونس الى تكثيف الحوار الوطنى ووقف الخطاب التحريضى والتشبث بالشرعية والديمقراطية الحقيقية"، معتبرا ان تونس "ليست مؤتمنة على مصيرها فقط بل على مصير إنجاح الربيع العربي".

ويواجه الإسلاميون الذين يقودون الحكومة التونسية وخصومهم أزمة حادة منذ اغتيال النائب محمد البراهمى فى 25 يوليو. وتعزى الى التيار الجهادى مسؤولية اغتياله، ويطالب المعارضون باستقالة الحكومة وحل المجلس الوطنى التأسيسي.

ورفض أنصار حزب النهضة الاسلامى هذه المطالب، ويتهمون فى المقابل منتقديهم بـأنهم يريدون القيام بانقلاب على غرار ما حصل فى مصر.