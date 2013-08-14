القوات المسلحة تطالب المواطنين الألتزام بحظر التجوال لعدم التعرض لعقوبات قانونية

طالبت القوات المسلحة جميع المواطنين الإلتزام بإجراءات حظر التجوال بمحافظات [القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - السويس - البحيرة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسماعيلية ] مع الإلتزام بعدم مخالفة الإجراءات المصاحبة .

تتضمن إجراءات حظر التجوال ، حسب ما نشرها العقيد محمد أحمد علي المتحدث الرسمي على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) “ الإلتزام بالتوقف التام عن سير الأفراد أو المركبات أو التحرك بأى وسيلة بمناطق وتوقيتات حظر التجوال ، و يتم الإلتزام بتنفيذ جميع التعليمات الصادره عند المعارضة بواسطة عناصر القوات المسلحة أو الشرطة المدنية مع إظهار تحقيق الشخصية ، و عند مخالفة إجراءات حظر التجوال سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحزم ” .

كما أهابت القوات المسلحة جميع المواطنين معاونة أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأدية مهامهم حتى يتحقق الأمن ويعود الإستقرار للبلاد .