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ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين فى اشتباكات اليوم باسوان الى 71

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ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين فى اشتباكات اليوم باسوان الى 71 ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين فى اشتباكات اليوم باسوان الى 71

ارتفع عدد وفيات الاشتباكات التى وقعت اليوم بين انصار الرئيس المعزول وقوات الشرطة اثر محاولة قوات الشرطة فض اعتصام انصار الرئيس المعزول وحصارهم لديوان عام المحافظة الى ثلاث حالات وفاة بعد وفاة حالة ثالثة متاثرة باصابتها بخرطوش وارتفع عدد المصابين الى 68 حالة .

وصرح الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة باسوان بان الوفيات تم ايداعها مشرحة اسوان العمومية وان المصابين الذين دخلوا مستشفيات اسوان بلغ عددهم ،68 حالة خرج منهم 20 حالة ومازالت 48 حالة تتلقى العلاج ومعظمهم داخل مستشفى اسوان الجامعى وحالتهم مستقرة.

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