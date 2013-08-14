مدير البحث الجنائي :لاصحة لاقتحام كنيسة مارجرجس و قسم شرطة دسوق

نفي اللواء أمجد عبدالفتاح ,مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن , ما تداولته الفضائيات عن اقتحام قسم شرطة بندر دسوق ,وإضرام النيران بكنيسة الشهيد مار جرجس بدسوق ,وطالب مدير البحث الجنائي وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر المعلومات .

جدير بالذكر أن عدد من المحطات فضائية تداولت أنباء عن قيام جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدى الرئيس المعزول باقتحام قسم دسوق، ورفع العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة علي باب القسم، بالإضافة إلي إضرامهم النيران في كنيسة الشهيد مار جرجس بدسوق، وأسفر عن ذلك مقتل شرطى مكلف بحراسة الكنيسة.