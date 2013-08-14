مصرع اثنين في أحداث كفر الشيخ

لقى اثنان بكفر الشيخ على اثر الإشتباكات التي شهدتها اليوم مدينة كفر الشيخ الأول أسامة مسعود يوسف ابراهيم خالد ، 45سنة من قرية العاقولة مركز الرياض ولدية ثلاثة أطفال ، بعد إصابة بطلق ناري في البطن , والضحية الثانية وفاء أحمد الناغي هي وجنينها وتبلغ من العمر 25 عاماً ، من مركز الحامول جراء إصابة بطلق ناري في الظهر بدوارن كفرالشيخ من قرية العاقولة مركز الرياض ولدية ثلاثة أطفال ، بعد إصابة بطلق ناري في البطن , والضحية الثانية وفاء أحمد الناغي هي وجنينها وتبلغ من العمر 25 عاماً ، من مركز الحامول جراء إصابة بطلق ناري في الظهر بدوارن كفرالشيخ .