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مصرع اثنين في أحداث كفر الشيخ

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مصرع اثنين في أحداث كفر الشيخ مصرع اثنين في أحداث كفر الشيخ

لقى اثنان بكفر الشيخ على اثر الإشتباكات التي شهدتها اليوم مدينة كفر الشيخ الأول أسامة مسعود يوسف ابراهيم خالد ، 45سنة من قرية العاقولة مركز الرياض ولدية ثلاثة أطفال ، بعد إصابة بطلق ناري في البطن , والضحية الثانية وفاء أحمد الناغي هي وجنينها وتبلغ من العمر 25 عاماً ، من مركز الحامول جراء إصابة بطلق ناري في الظهر بدوارن كفرالشيخ من قرية العاقولة مركز الرياض ولدية ثلاثة أطفال ، بعد إصابة بطلق ناري في البطن , والضحية الثانية وفاء أحمد الناغي هي وجنينها وتبلغ من العمر 25 عاماً ، من مركز الحامول جراء إصابة بطلق ناري في الظهر بدوارن كفرالشيخ .

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