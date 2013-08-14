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محمد العدل :البرادعى خذل الثورة واستقالته هروب

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محمد العدل :البرادعى خذل الثورة واستقالته هروب محمد العدل :البرادعى خذل الثورة واستقالته هروب

اعتبر المنتج والناشط السياسى د محمد العدل استقالة د محمد البرادعى من منصبه .هروبا..ووجه له رساله بانه خذل الثورة ومحبيه بتقديمه لها.
> وعبر تغريده له عى تويتر وجه العدل رسالته للبرادعى.وكتب.جمال عبدالناصر قال : ” الأيدي المترعشة لا تبني وطنا”.. خذلتنا يا برادعى وخذلت الثورة خذلت محبيك ..هذا هروب و الهروب جبن . انانية الموقف

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