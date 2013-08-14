بالاسماء ..وفاة 20 وإصابة 160 فى اشتباكات بالفيوم

ارتفع عدد الضحايا فى الأحداث التى شهدتها محافظة الفيوم ، اليوم الأربعاء إلى 20 من بينهم ضابط شرطة وهم ، عزت فتحي – حي قحافة ، شريف رمضان خميس – قصر رشوان ، رمضان سيد ، سامي مغاورى ضابط بشرطة النجدة ، محمود محمد محارب – قصر رشوان ، صلاح محمد مدبولي – طامية ، عاطف الروبي – ابشواي ، حسني سيد حسان – زاوية الكرادسة ،عبد الرحمن سيد صالح – طامية ، عمار احمد طامية ” مجهول مسيحي ” ” وثلاثة مجهولين مسلمين ” ، احمد علي – الصالحية ، محمد عبد الرحمن عبد اللطيف – طامية ، ناصر حسن – دار الرماد ، حمدي محمد احمد ، انتصار رمضان ، وجمال سيد من دار السلام ، وما يتجاوز 160 مصابا منهم إصابات خطرة .