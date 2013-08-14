الفراعنة يسقطون أوغندا في محاولة سرية لتحسين التصنيف

أسقط المنتخب المصري ضيفه الأوغندي بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين في الجونة عصر الأربعاء.

وتقدم الفراعنة عن طريق أحمد حسن "كوكا" في الدقيقة 20، وضاعف محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 60.

واختتم الفراعنة ثلاثيتهم في الدقيقة 83 عن طريق إبراهيم صلاح.

ويحاول المنتخب المصري تحسين مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2014.

وتحتل مصر حاليا المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الآخر في الجولة الختامية.

وتستعد مصر لمواجهة غينيا في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم بعدما حسمت تأهلها للمرحلة النهائية.

ولم تنقل المباراة تليفزيونيا في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد عقب فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.