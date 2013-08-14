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الخارجية : غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر

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الخارجية : غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر الخارجية : غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر

تهيب وزارة الخارجية بمواطني الدولة المتواجدين حاليا في جمهورية العربية بتجنب أماكن التجمعات ومناطق المظاهرات والاضطرابات.

صرح بذلك سعادة عيسى عبدالله الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية.

وقال " أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها في الخارج ".

وأكد الكلباني إن سفارة الدولة في القاهرة أنشأت غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر وتقوم بتزويدهم بأهم التعليمات والإرشادات لسلامتهم.. وتم تخصيص أرقام طوارئ لطلب المساعدة وهي .. 

- سفارة الدولة في مصر : 00201148636156 او 0020237766102 .

- ادارة العمليات في وزارة الخارجية : 024449600 .

 

 

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