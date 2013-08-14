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إغلاق مستشفى العجمي بالإسكندرية بعد اكتشاف جسم غريب

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إغلاق مستشفى العجمي بالإسكندرية بعد اكتشاف جسم غريب إغلاق مستشفى العجمي بالإسكندرية بعد اكتشاف جسم غريب
الأمن: تم فحصه وتبين أنه خال من المواد المتفجرة

كتب : مروة مرسي الأربعاء 14-08-2013 16:12

توجهت فرقة من ضباط الكشف عن المفرقعات لمستشفى العجمي، غرب الإسكندرية، لفحص جسم غريب، اشتبه في حمله موادا متفجرة.

كانت مديرية الصحة بالإسكندرية، قررت إخلاء مستشفى العجمي العام بالإسكندرية، من المرضي والعاملين وذلك بعد ما تم اكتشاف جسم غريب "اشتباه في قنبلة"، داخل حقيبة سوداء بجانب محطة المحولات بالمستشفى، وتم إبلاغ قوات الأمن بوجود هذا الجسم.

وقال الدكتور محمد أبوسليمان، مدير مديرية الشؤون الصحية، لـ"الوطن"، إنه تم إخلاء مستشفى العجمي العام فور إبلاغ الوزارة بوجود جسم غريب داخل حقيبة سوداء والاشتباه بأنه قنبلة قابلة للانفجار.

وأضاف، أنه تم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى بالقرب من مستشفى العجمي عبر سيارة الإسعاف، كما تم خروج العاملين من الموظفين وطاقم التمريض والأطباء بطريقة آمنة حفاظا على أرواحهم.

وأوضح أن المستشفى مغلقة تماما لحين معرفة ما هو الجسم الغريب الموجود داخل المستشفى.

وبدوره قال العقيد محمد هندي، وكيل مباحث غرب الإسكندرية، إن خبراء فحص المفرقعات توجهوا إلى مكان البلاغ، وقاموا بفحص الجسم الغريب، وتبين عدم احتوائه على أي مادة متفجرة.

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