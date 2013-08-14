صحة الإسماعيلية: 13 قتيلاً وإصابة 82 حصيلة أحداث اليوم بالمحافظة

كتب : إنجي هيبة الأربعاء 14-08-2013 17:36

قال الدكتور هشام الشناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الأحداث الدامية، التي شنها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم علي مستوى المحافظة؛ احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 82 آخرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية حية وفرد خرطوش بنواحي متفرقة من الجسم.

وأشار إلى أن من بين القتلى والمصابين، من تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومنهم من تم نقله بواسطة الأهالي، لافتًا إلى أن الأعداد في تزايد نتيجة عدم توقف الاشتباكات إلى الآن، وأن حصيلة الاشتباكات المذكورة تمت في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة.