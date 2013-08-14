هاله سرحان:المصريين فى حرب مع تنظيم دولى

وصفت الاعىلامية هاله سرحان المواجهات التى تحدث فى مصر مع انصار جماعة الاخوان.بانها حرب يخوضها المصريون ضد تنظيم دولى.

> وعبر تغريده لها على تويتر كتبت هاله. المصريين في حرب مع تنظيم دولي

> واستشهدت هالة بفيديو للقيادى الظواهري نشر من ٣ أسابيع وطالب فيه ان تنضم كل الجماعات السلفية والمهادية تحت لواء الإخوان والقاعدة أولهم.

> ورفضت كذللك وصف تلك الجماعات بالجهاديه.وقالت.هم مش جهاديين الجهاد شرف ديني وليس إرهاب وقتل وتدمير