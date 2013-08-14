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هاله سرحان:المصريين فى حرب مع تنظيم دولى

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هاله سرحان:المصريين فى حرب مع تنظيم دولى هاله سرحان:المصريين فى حرب مع تنظيم دولى

وصفت الاعىلامية هاله سرحان المواجهات التى تحدث فى مع انصار جماعة الاخوان.بانها حرب يخوضها المصريون ضد تنظيم  دولى.
> وعبر تغريده لها على تويتر كتبت هاله. المصريين في حرب مع تنظيم دولي
> واستشهدت هالة بفيديو للقيادى الظواهري نشر من ٣ أسابيع وطالب فيه ان تنضم كل الجماعات السلفية والمهادية تحت لواء الإخوان والقاعدة أولهم.
> ورفضت كذللك وصف تلك الجماعات بالجهاديه.وقالت.هم مش جهاديين الجهاد شرف ديني وليس إرهاب وقتل وتدمير

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