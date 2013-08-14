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ديميكيليس وميراندا ينافسان بيبي على دفاع مانشستر سيتي

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ديميكيليس وميراندا ينافسان بيبي على دفاع مانشستر سيتي ديميكيليس وميراندا ينافسان بيبي على دفاع مانشستر سيتي

مدريد (إفي) - ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني المخضرم مارتن ديميكيليس أو البرازيلي جواو ميراندا مدافعي أتلتيكو مدريد.

وأوضحت صحيفة (أس) الإسبانية أن المان سيتي متمسك بالتعاقد مع مدافع خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي ويفكر في ديميكيليس أو ميراندا في ظل رفض ريال مدريد التخلي عن مدافعه البرتغالي بيبي.

وأضافت الصحيفة أن التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني للمان سيتي أكد لإدارة النادي تمسكه بالتعاقد مع مدافع جديد، لذا تم التفكير في عدة أسماء لتحقيق مطلب المدرب بخلاف بيبي.

وأشارت إلى أن بيليجريني عمل في السابق مع ديميكيليس خلال تدريبه لفريق مالاجا الإسباني، كما أنه معجب بأداء ميراندا، ولكن أتلتيكو مدريد لن يتخلى عن أي منهما بسهولة.

كما أفادت بأن بيليجريني أجرى مكالمة هاتفية مع ديميكيليس لكي يطلب منه الانضمام إلى المان سيتي، وقالت (سير) الإذاعية المحلية إن الأرجنتيني طالب إدارة أتلتيكو بالرحيل بعد هذه المكالمة.

ومن المعروف أن ديميكيليس كان قد انضم إلى أتلتيكو منتصف يوليو/تموز الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مالاجا.

وكانت صحيفة (ماركا) قد ذكرت على موقعها صباح اليوم أن مانشستر سيتي سيسعى مجددا للحصول على خدمات بيبي، قبيل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن المان سيتي تقدم بعرض في 30 يوليو/تموز الماضي لضم بيبي ولكن ريال مدريد رفض العرض لأنه كان أقل من السعر الذي يطلبه وهو 30 مليون يورو.

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