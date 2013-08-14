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' صفقة جاريث بيل دعائية بحتة لريال مدريد '

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' صفقة جاريث بيل دعائية بحتة لريال مدريد ' ' صفقة جاريث بيل دعائية بحتة لريال مدريد '

يحلل أريجو ساكي المدير الرياضي الأسبق لريال مدريد أن النادي الملكي يسعى لضم جاريث بيل من توتنام بمبلغ كبير، لأسباب دعائية بحتة.

ساكي أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، قاد ميلان في أفضل فتراته ودرب منتخب إيطاليا في كأس العالم 1994.

وقال المدرب الإيطالي العجوز عن صفقة جاريث بيل: "الرقم المطلوب كبير جدا، لا علاقة له بكرة القدم في رأيي".

ويطلب توتنام هوتسبر 120 مليون يورو للتخلي عن نجمه الويلزي إلى ريال مدريد.

وتابع ساكي "الصفقة عبارة عن أداة دعائية بشكل بحت لريال مدريد، أظن أن هناك راع إعلاني وراء كل هذا السباق".

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فيديو اليوم السابع