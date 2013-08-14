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ننشر أسماء المتوفين فى أحداث اليوم بالإسكندرية

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ننشر أسماء المتوفين فى أحداث اليوم بالإسكندرية ننشر أسماء المتوفين فى أحداث اليوم بالإسكندرية

وصل عدد المتوفين فى مستشفى الشاطبى للولادة فقط والتى يتوجه إليها المصابين على غرار أحداث الإشتباكات بالمنطقة بخمس أفراد وهم المهندس على عبد الغنى 35 سنه وأحمد محمد السيد 16 سنه ومحمد حسن على الصفتى 60 سنه وإسلام عبد النبى حوالى 15 سنه لا يوجد معه تحقيق شخصية ويوجد شخص أخر مجهول لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية ولم يتم التعرف عليه حى الأن.
> يذكر وجود عشرات الإصابات فى هذه المستشفى الموجودة فى نطاق الإشتباكات، وجارى تحديد باقى أعداد المتوفين بباقى المستشفيات والذى أكد شهود العيان أن الوفيات فى المستشفى الأميرى بالعشرات ولكن وزارة الصحة أكتفت بالتصريح أن عدد المتوفين فى كل مستشفيات الإسكندرية 5 أفراد فقط.

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