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روسيا ترحب بإفراج إسرائيل عن 26 سجينا فلسطينيا

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روسيا ترحب بإفراج إسرائيل عن 26 سجينا فلسطينيا روسيا ترحب بإفراج إسرائيل عن 26 سجينا فلسطينيا

رحبت روسيا اليوم الأربعاء، بإفراج إسرائيل عن 26 سجينا فلسطينيا، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ضرورية لإنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الروسية، فى بيان بثته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "إن موسكو ترحب بهذه الخطوة الإنسانية الرامية إلى تعزيز الثقة بين الجانبين فى هذه المرحلة الحاسمة".وشددت على أهمية التنفيذ المتعاقب والكامل لاتفاق الإفراج عن 104 سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، انطلاقا من أن مثل هذه الإشارات المتبادلة، وليس الخطوات الأحادية الجانب، ضرورية لخلق أجواء إيجابية وضمان نجاح الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت فجر اليوم عن 26 سجينا فلسطينيا انتقل 11 منهم إلى مقر الرئاسية الفلسطينية فى رام الله، فيما غادر 15 آخرون إلى قطاع غزة.
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