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السلطات السورية تنفى استهداف منزل الأسد

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السلطات السورية تنفى استهداف منزل الأسد السلطات السورية تنفى استهداف منزل الأسد

نفت السلطات السورية اليوم الأربعاء، الأنباء التى تحدثت عن استهداف منزل الرئيس السورى بشار الأسد فى حى المالكى بالعاصمة.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن "كل الأنباء التى تتحدث عن استهداف منزل الرئيس الأسد فى دمشق.. عارية تماما عن الصحة". وكانت وسائل إعلام تحدثت عن استهداف منزل الأسد، وسفارتى روسيا وإيران بدمشق.

من جهة ثانية، قال شهود عيان إن السلطات السورية تواصل تنفيذ حملة اعتقلت خلالها عددا من أصحاب محلات الصرافة فى العاصمة، دون تحديد الأسباب.

وذكر الشهود أن دوريات مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية السورية داهمت عددا من محلات الصرافة فى دمشق وريفها واعتقلت بعض أصحابها وصادرت بعض محتوياتها، بدءا من مطلع الأسبوع ولغاية اليوم.

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