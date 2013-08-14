عاهل الأردن يبحث مع مسئول أمريكى التعاون فى المجالات العسكرية

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم "الأربعاء" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى الذى يزور الأردن حاليا ضمن جولة له فى المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى، أنه تم خلال اللقاء بحث القضايا التى تهم البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات العسكرية إلى جانب مجمل تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق أول الركن مشعل الزبن والوفد المرافق للجنرال ديمبسى.

وكان الجنرال مارتن ديمبسى قد أشار فى تصريح صحفى له فى بداية جولته بالمنطقة إلى أنه يتمركز فى الأردن نحو ألف جندى أمريكى من بينهم قوات لتشغيل مقاتلات "إف 16" وبطاريات صواريخ "باتريوت" لصد أى هجوم محتمل من سوريا.