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العرض العالمي الأول لـ"فرش وغطا" في مهرجان تورنتو السينمائي

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العرض العالمي الأول لـ"فرش وغطا" في مهرجان تورنتو السينمائي العرض العالمي الأول لـ"فرش وغطا" في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : نورهان طلعت منذ 15 دقيقة

يبدأ المخرج أحمد عبد الله، أول العروض العالمية لفيلمه "فرش وغطا" من خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا، والذي يُعد أحد أكبر وأعرق المهرجانات السينمائية الدولية، حيث سيشارك الفيلم ضمن قسم سينما العالم المعاصر، خلال الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر 2013، ليكون "فرش وغطا" هو ثالث أفلام عبد الله التي يختارها المهرجان للعرض من خلاله.

فيلم فرش وغطا من إخراج وتأليف أحمد عبد الله، ويحمل الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية ،باعتماده على أدنى حد من الحوار بين شخصياته، مع التركيز على الحكي من خلال الصورة، في إطار يعتمد على الشكلين الوثائقي والروائي، وتدور أحداثه حول هروب أحد المسجونين خلال الأيام التي تلت 28 يناير 2011، وما تلاها من فتح للسجون وانهيار للأمن، حيث يقوم آسر ياسين بدور هذا السجين، الذي ينتقل بين عدد من أحياء القاهرة التي تعاني من التهميش.

يشارك في التمثيل بالفيلم عمرو عابد، محمد ممدوح، سيف الأسواني، يارا جبران ولطيفة فهمي، وتم تصوير مشاهد الفيلم بالكامل في أماكن حقيقية في منشية ناصر والقاهرة القديمة.

"فرش وغطا" من إنتاج شركة فيلم كلينك، التي أسسها السينارست والمنتج محمد حفظي، وتساهم في الإنتاج شركة مشروع، وهي شركة قام بتأسيسها المخرج أحمد عبد الله، بالتعاون مع الممثل آسر ياسين بطل الفيلم، والسيناريست والمنتج عمر شامة، مؤلف فيلم "بعد الموقعة".

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