مدير بصيرة: تأجيل نتائج استطلاع مشاركة المصريين فى الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن المركز قد أرجأ الإعلان عن نتائج استطلاع رأى المصريين ونيتهم فى المشاركة بانتخابات مجلس الشعب أو النواب القادمة، والذى كان مقررا الإعلان عنها اليوم الأربعاء إلى الأسبوع القادم.

وأضاف عثمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد منذ الصباح الباكر وقيام رجال الأمن المصرى بعمليات فض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، وما ترتب عليها من انتشار لبعض العناصر من المعتصمين بالشوارع المختلفة، قد منع المواطنين من السير الآمن بالشوارع، وعطل وصول بعض العاملين والمسئولين من فريق عمل بصيرة إلى مقر عمله بحى المهندسين الذى انتشرت بعدد من شوارعه بعض العناصر الإرهابية المسلحة والمؤيدة للرئيس المعزول.

دعا عثمان الله راجيا منه عز وجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة ونبذ كافة أشكال العنف والإرهاب التى ظهرت مؤخرا، ولأول مرة، على المشهد المصرى، وعودة الاستقرار والأمان إلى كافة أرجاء البلاد.