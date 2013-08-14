الاخوان يشعلون النيران بمستشفى السيرو بدمياط

سمر العشرى

قام ثلاثة أشخاص من أنصار جماعة الاخوان المسلمين بقذف مستشفى السرو المركزي بزجاجات المولوتوف من ناحية مستشفى التامين الصحي مما تسبب فى احتراق شبابيك العيادة الخارجية وعلى الفور انتقل العميد محمد عبد الفتاح مأمور مركز شرطة الزرقا الى محل الواقعة وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن المتهمين بعد ان اصدر المستشار شريف طه رئيس نيابة الزرقا قرار بالقبض على المتهمين.

ومن جهة اخرى تم قطع طريق دمياط عزبة البرج بعد قيام اهالى دمياط بمنع مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقه الخياطة مركز دمياط من الخروج من المنطقة بعد علمهم من نيتهم من اقتحام مركز شرطة دمياط الموجود بالمنطقة والتظاهر أمام مديرية امن دمياط وديوان عام محافظة دمياط ومجمع المصالح الحكومية بمنطقه ميدان سرور.

فى سياق متصل قام شباب القوى السياسية بدمياط بالدعوة لتشكيل لجان شعبيه لحماية كنيستى العذراء مريم والكنيسه الارثوذكسيه بمنطقة ميدان سرور تحسبا لاى هجوم عليها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads